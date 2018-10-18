المسافر يرعى التعاون

المواطن - محمد سمعه

أعلن مجلس إدارة نادي التعاون عن التعاقد مع شركة المسافر السياحية لرعاية الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكان محمد القاسم رئيس مجلس إدارة التعاون، أعلن عبر حسابه الرسمي في تويتر عن ترحيبه بمؤسسة المسافر لرعاية النادي خلال الفترة المقبلة.

ويستعد التعاون لمواجهة النادي الفيصلي غدًا ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

تعادل التعاون في الجولة الخامسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، مع نادي الشباب بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت يوم الخامس من أكتوبر الجاري.

لعب في صفوف التعاون في الموسم الماضي، المصريان عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، واللاعب عماد متعب مهاجم الأهلي المصري ومنتخب مصر المعتزل حديثًا.

يتواجد التعاون في المركز السابع حاليًا في ترتيب أندية الدوري برصيد ست نقاط بعد الفوز في مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات والخسارة في مباراة واحدة.