المستثمرون الحالمون في الجلسة الأخيرة لمبادرة مستقبل الاستثمار

المواطن - الرياض

سلطت الجلسة الأخيرة في مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض الضوء على الاستثمارات الضخمة وكيف يمكنها المساهمة في تشكيل قطاعات المستقبل للتقنيات المتطورة، وذلك في جلسة حملت عنوان “المستثمرون الحالمون”.

وأعلن وزير الطاقة خالد الفالح في جلسة سابقة اليوم الخميس، تخصيص 44 مليار دولار لبرنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، موضحاً أن البرنامج سيجذب استثمارات تتجاوز تريليوناً و600 مليار ريال.

وأضاف الفالح أنه تم توقيع أكثر من 25 اتفاقية بتكلفة بلغت 56 مليار دولار، مشددًا على أن لدى المملكة ثروات هائلة للمشتقات غير النفطية سيتم استثمارها في قطاع الإنتاج.

وتابع الوزير الفالح أن المملكة تركز على تفعيل التصدير بـ10 أضعاف للمنتجات غير النفطية.