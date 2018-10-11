المسند يكشف بالخرائط تطورات إعصار لبان

المواطن - الرياض

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند، أن إعصار لبان لازال في فئته الأولى ولم يتطور قوة ليرتقي للفئة 2 كما كان متوقعًا.

ولفت المسند إلى أنه قد تنخفض قوة إعصار لبان ليتحول إلى عاصفة مدارية قبل أن يضرب اليابس اليمني مساء يوم الأحد المقبل.

وتابع أن التوقعات تشير إلى أن مركز العاصفة قد ينحرف شرق المكلاء التي أعلنت حالة الاستنفار لاستقبال ضيف لا يُتنبأ بما يفعل.

وفي سياق متصل، تشير التنبؤات الجوية في عمان إلى احتمال تأثر محافظتي ظفار والوسطى العمانيتين بالتأثيرات غير المباشرة بأمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة، ربما تستمر حتى مساء الجمعة المقبل.

ومن المرجح بحسب خبراء الطقس أن يكون هناك احتمالان بحسب آخر التحديثات فيما يتعلق بإعصار ”لبان”، الاحتمال الأول وهو الأكثر ترجيحًا بنسبة 70% تقريبًا، أن يكون مساره للسواحل الجنوبية باتجاه مدينة صلالة، وينعكس تأثيره بأمطار غزيرة ورياح نشطة السرعة، أما الاحتمال الثاني ونسبته 30% فهو أن يتخذ “لبان” مسارًا إلى خليج عدن باتجاه الجمهورية اليمنية.