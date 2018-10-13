المغامسي: الذود عن بلادنا الغالیة أضحى واجباً شرعیاً

المواطن - الرياض

أكد الشيخ صالح المغامسي، خطیب وإمام مسجد قباء بالمدينة المنورة، أنه بات واجباً شرعیاً على المواطنین الدفاع والذود عن وطنھم في مواجھة ما يُشاع ضده من أباطیل وأراجیف.

وقال المغامسي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “في ظل أباطیل تُشاع وأراجیف تُقال وقضايا لم يُكشف بعد لثامھا يتاجر البعض بھا، فإن الذود عن بلادنا السعودية الغالیة وولاة أمرها، أيدھم الله- أضحى واجباً شرعیاً لا حیدة لنا عنه”.

وأضاف الشيخ المغامسي، أن المملكة العربية السعودية، معقل العرب وموئل الإسلام وحصن الأمة.