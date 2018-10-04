المقيرن: أعتذر للجماهير.. دياز سبب سوء الأداء والنتائج

المواطن - مروة نبيل

اعتذر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد نواف المقيرن، للجماهير بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام الفتح في الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وصرح نواف المقيرن بعد مباراة الاتحاد والفتح قائلًا: “السبب الرئيس في سوء المستوى والأداء والنتائج يعود إلى المدرب الأرجنتيني رامون دياز”.

وواصل رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، المقيرن تصريحاته قائلًا: “نعتذر للجماهير، ولن أترك الاتحاد حتى يعود إلى القمّة”.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن قد أقال رامون دياز، بعد الهزيمة بثلاثية أمام القادسية في الجولة الثانية، خاصة أن العميد لم يظهر بالمستوى المتوقع معه.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره الفتح بثنائية دون رد، لتكون الهزيمة الرابعة للعميد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، من التعادل أمام الوحدة.