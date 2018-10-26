المقيرن: بدأنا تصحيح الأوضاع مع بيليتش.. وهذه أهدافنا هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، نواف المقيرن عن حزنه لنتيجة مباراة الهلال في الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدًا أن العميد بدأ مرحلة تصحيح الأوضاع مع المدرب الكرواتي سلافن بيليتش.

وقال نواف المقيرن خلال تصريحاته لقناة KSA SPORTS بعد مباراة الهلال والاتحاد، والتي انتهت بهزيمة العميد بثلاثية مقابل هدف: “نتيجة مخيبة للآمال، ولكن الهلال يظل فريقًا كبيرًا ومُنافسًا دائمًا، وأجهز من الاتحاد”.

وتابع: “نحن الآن في مرحلة تصحيح الأوضاع مع المدرب وإن شاء الله في المباريات القادمة سيتحسن الوضع أكثر.. هناك أكثر من مباراة مميزة لنادي الاتحاد هذا الموسم، ولكن النتائج كانت عكس ما يحدث في الميدان، وبدون شك نتيجة مباراة الهلال سلبية”.

وأضاف: “نحن الآن مع مدرب كبير، وإن شاء الله قادرون على العودة وتصحيح الأمور.. وإذا كانت بدايتك سيئة ومع مدرب سيئ وإعداد سيئ طبيعي يعطي صورة بهذا المستوى وهذه الأخطاء.. وأنا أعتبر اللاعبين دخلوا معسكرا من يوم وصول بيليتش فقط”.

واستكمل رئيس نادي الاتحاد تصريحاته بشأن الكرواتي بيليتش قائلًا: “هذا مدرب ليس لمباراة أو مباراتين، هذا مشروع 3 سنوات نبني معه فريقا قويا وإن شاء الله يكون مُنافسًا على جميع البطولات”.

وعن منافسة الاتحاد وأهدافه هذا الموسم، قال المقيرن: “نحن نبحث الآن تحسين مركزنا في الدوري، والمنافسة على ما تبقى من مباريات كأس خادم الحرمين والسوبر المصري، ونعد فريقًا لبطولة آسيا”.

واختتم نواف المقيرن تصريحاته بالتأكيد على صعوبة منافسة الاتحاد هذا الموسم، قائلًا: “بالنقاط صعب أن نُنافس على الدوري، ولكن نُريد الصعود إلى المراكز المتقدمة”.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطتين فقط، من التعادل في مباراتين والهزيمة في 5 مواجهات.

رئيس نادي #الاتحاد نواف المقيرن:

نتيجة الكلاسيكو مخيبة لنا، ونحن في مرحلة تصحيح مع مدربنا بيليتش، وقادرون على معالجة الأمور.#الهلال_الاتحاد#دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/HbtMouFHWw — KSA SPORTS (@riyadiyatv) October 25, 2018