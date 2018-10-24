المقيرن عن تدخل آل الشيخ: الإنصاف سيأتي والقرار سيقبل أيًا كان

المواطن - مروة نبيل

أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، نواف المقيرن تقبله لأي قرار في أزمة نجم الفريق حسن معاذ وقائد نادي أُحد حسين عبدالغني، وذلك بعد تدخل رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.

وكتب المقيرن عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “طالما أن الملف بين يدي عراب النهضة في رياضتنا أخي معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، فالإنصاف سيأتي والقرار سيقبل أيًا كان”.

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد تغريدته قائلًا: “لأنه الأحرص على مصلحة رياضة الوطن وعلى مصالح جميع الأندية ونجومها بلا استثناء”.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن عن طلبه من الثنائي حسين عبدالغني وحسن معاذ الحضور له، يوم الأحد المقبل، الأمر الذي أسعد الجماهير التي توقعت بقُرب انتهاء الأزمة.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى الشجار الذي وقع بين حسن معاذ وقائد أُحد بعد مباراة الفريقين، حيث انتظر لاعب الاتحاد النجم حسين عبدالغني في النفق المؤدي إلى غرفة خلع اللاعبين، وانهال عليه بالضرب، وتدخل مدرب العميد بيليتش وبعض المتواجدين لفض الاشتباك.

وتحول عراك حسن معاذ وقائد فريق أُحد إلى الشرطة المتواجدة في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة المشعة”، حيث حرر حسين عبدالغني محضرًا ورفض التنازل عنه.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف نجم فريق الاتحاد حسن معاذ لمدة سنتين، بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف ريال.