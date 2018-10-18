المقيرن للجماهير: أنتم روح الاتحاد.. سنلتقي غدًا في الجوهرة

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، نواف المقيرن رسالة إلى جماهير العميد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لتحفيزهم من أجل مساندة النمور خلال الفترة المقبلة.

ونشر نواف المقيرن صورة لجماهير نادي الاتحاد عبر “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “جمهور نادي الوطن العزيز .. عشاق العميد غدًا .. ناديكم الاتحاد يخوض مواجهة مهمة بمدرب جديد ومعنويات عالية وبشعار الفوز ولا غير”.

وتابع رئيس مجلس إدارة العميد تغريدته قائلًا: “لأنكم روح الاتحاد وقوته، سنعمل معًا على إعادته إلى جادة الانتصارات كما هي عادته سنلتقي غدًا في الجوهرة”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره أُحد، مساء يوم غد الجمعة، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعول جماهير الاتحاد كثيرًا على المدرب الكرواتي الجديد سلافن بيليتش في قيادة العميد لتحقيق الانتصارات، بعد البداية المتذبذبة هذا الموسم، سواء في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أو بطولة كأس زايد للأندية الأبطال التي ودعها من دور الـ32.

وبعد مرور خمس جولات على انطلاق المسابقة المحلية، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة من التعادل مع الوحدة، وتلقى 4 هزائم، ليُحقق العميد البداية الأسوأ في مسيرته.