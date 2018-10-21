المقيرن مُنتقدًا اتحاد الكرة: هل وقف على كل التفاصيل ليوقف معاذ سنتين!

المواطن - مروة نبيل

انتقد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، نواف المقيرن الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب إيقاف لاعبه حسن معاذ لمدة سنتين إثر عراكه مع قائد فريق أُحد، حسين عبدالغني عقب مباراة الفريقين في الجولة السادسة.

وكتب نواف المقيرن عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نحن كاتحاديين نرفض ما فعله لاعبنا حسن معاذ فهو ليس من أخلاقيات العميد، ولكن في المقابل كل ردة فعل إلا وقد سبقها فعل”.

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد تغريدته قائلًا: “فهل وقف اتحاد الكرة على كل تفاصيل حادثة النفق ليصدر قراره بإيقاف اللاعب سنتين ؟!! وهل توقف قبل ذلك عند سؤال .. لماذا حسين عبدالغني دائمًا ؟!”.

وتابع المقيرن قائلًا: “الاتحاد ليس جدارًا قصيرًا يسهل القفز عليه، وصدور قرار إيقاف اللاعب فجرًا والشهود ( نيام ) يجعلنا أكثر تمسكًا بحق العميد في وجوب احترامه واحترام رجالاته وجماهيره، أمامنا الاستئناف، وبعدها لكل حادث حديث”.

وحدث شجار بين حسن معاذ وقائد نادي أُحد بعد مباراة الفريقين، حيث انتظر لاعب فريق الاتحاد النجم حسين عبدالغني في النفق المؤدي إلى غرفة خلع اللاعبين، وانهال عليه بالضرب، وتدخل مدرب العميد بيليتش وبعض المتواجدين لفض الاشتباك.

وتحول عراك حسن معاذ وقائد فريق أُحد إلى الشرطة المتواجدة في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وسط أنباء عن رفض حسين عبدالغني التنازل ونقل الواقعة إلى مركز الشرطة.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حسن معاذ بالإيقاف لمدة سنتين، كما ألزمته بدفع غرامة قدرها 100 ألف ريال، على أثر الواقعة.