المقيرن يفتح صفحة جديدة مع لاعبي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، نواف المقيرن، على متابعة تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم في الأحساء، استعدادًا لمباراة الفتح.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، خلال اجتماعه بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، أنه سوف يفتح صفحة جديدة في مباراة الفتح، وذلك تزامنًا مع وصول المدرب الكرواتي الجديد، سلافن بيليتش.

وشدد نواف المقيرن على أنه سوف يترك المجال أمام المدير الفني الكرواتي سلافن بيليتش، من أجل تقييم الأداء بناء على عطاء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

واختتم رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، اجتماعه بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالتأكيد على ثقته الكبيرة في قدراتهم على عكس الصورة الماضية إلى الأفضل.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نظيره الاتحاد، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على إستاد الأمير عبدالله بن جلوي.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الأخير بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية قبل التعادل مع الوحدة.