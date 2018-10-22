الملحقية الثقافية تحدد موعد إقامة الملتقى السنوي للطلبة المستجدين بالقاهرة

المواطن - الرياض

صرح الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين بالقاهرة الدكتور / خالد بن عبدالله النامي بأن وزارة التعليم ممثلة بالملحقية الثقافية في القاهرة ستنظم ملتقي للطلبة السعوديين المستجدين والمقبولين في الجامعات المصرية للعام الدراسي 2018/2019م والذي سيقام بمشيئة الله تعالى تحت رعاية وحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية الأستاذ/ أسامة بن أحمد نقلي وذلك يوم الجمعة 26-10-2018م في تمام الساعة السادسة مساء بمقر القنصلية السابق 5 شارع الجهادية ـ جاردن سيتي، إن شاء الله تعالى.

يهدف الملتقى تعريف الطلبة بالجوانب الأكاديمية والإدارية والقانونية وآلية المتابعة في بلد الدراسة، إضافة إلى إرشادهم في النواحي الاجتماعية التي تتعلق بالطلبة المستجدين وتساعدهم أثناء دراستهم، في توضيح دور الملحقية الثقافية لتذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجههم، وغير ذلك من الخدمات الفنية المقدمة لهم، وتزويدهم بتعليمات وزارة التعليم السعودية ضماناً لنجاحهم في تحقيق الأهداف التي نظمتها لهم، يحضر الملتقى ممثلي الملحقية الثقافية ومسؤولون من السفارة، ومن إدارة الوافدين في وزارة التعليم العالي المصرية.

ورفع الملحق الثقافي شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ـ حفظهم الله ـ لدعمهم وعنايتهم بالتعليم وتطوير المواطن السعودي في ظل رؤية المملكة 2030، ولمعالي وزير التعليم الدكتور / أحمد بن محمد بن أحمد العيسى ومعالي نائب وزير التعليم الدكتور / عبدالرحمن بن محمد العاصمي ولسفير خادم الحرمين الشريفين والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، ووكيل الوزارة لشؤون البعثات والمشرف على الملحقيات الثقافية الدكتور / جاسر سليمان الحربش على متابعتهم ودعمهم اللامحدود لجميع الطلبة السعوديين الدارسين في الخارج وللملحقية الثقافية بدول العالم.

الجدير بالذكر أنه قد تم إعداد برنامج حافل سوف يتخلله العديد من التوجيهات والإرشادات التي تهم الطلبة في دراستهم وإقامتهم في بلد الدراسة، وإقامة مأدبة عشاء.