الملحقية الثقافية تحذر المبتعثين في أميركا: ابتعدوا عن هذه الأشياء

المواطن - الرياض

حذرت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأميركية من التجمعات أو الدعوات التي تحمل مسميات لا تخدم مصلحة الوطن.

وأكدت الملحقية الثقافية على ثقة المملكة بأبنائها المبتعثين، مهيبةً بجميع الطلاب توخي الحيطة والابتعاد عن هذه التجمعات أو الدعوات التي تحمل مسميات لا تخدم مصلحة الوطن، أو المناقشات التي تخرج عن روح المواطنة.

وحثت الملحقية جميع المبتعثين التركيز على الهدف الذي ابتعثوا من أجله.