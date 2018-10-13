الملحن أحمد الفهد في ذمة الله.. وداعاً يا صاحب أعذب الألحان

المواطن - الرياض

توفي صباح يوم أمس الملحن أحمد الفهد الطبيشي، إثر أزمة قلبية، خلال تواجده في العاصمة المصرية القاهرة.

ونعى فنانون ومشاهير الملحن الراحل عبر هاشتاغ “وفاة الملحن أحمد الفهد”، حيث دعا له الفنان رابح صقر بالرحمة حيث قال: “رحم الله الأخ أحمد الفهد والله يغفر له ويتقبله برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما نعاه رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ: “انتقل إلى رحمة الله أخونا أحمد الفهد الطبيشي … الله يغفر له ويرحمه ويحلله ويبيحه”.

ونعاه الفنان فايز المالكي: “رحمك الله يا أحمد، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

بدوره، علق الفنان راشد الماجد على وفاة الملحن أحمد الفهد بقوله: “خالص العزاء والمواساة لأسرة الملحن أحمد الفهد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون”.

بدورها، كتبت الفنانة اليمنية بلقيس تغريدة قالت فيها: “لا حول ولا قوة إلا بالله كان طيب وراعي واجب وما يجي العيد إلا هو أول المعايدين.. رجل محترم جدًا وكلامه منمق الله يرحمه يا رب”.

وغرد الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا” سالم الهندي بقوله: “الله يرحمه ويغفر له وإنا لله وإنا إليه راجعون وتعازينا الحارة لأهلة وذويه”.

يذكر أن الملحن أحمد الفهد لحن لأشهر نجوم الخليج، وعلى رأسهم الفنان محمد عبده، ورابح صقر، وخالد عبدالرحمن، وماجد المهندس، وراشد الفارس، وعبدالله الرويشد، ونوال الكويتية، وأحلام، وغيرهم.

كما لحن الكثير من الأغاني والأعمال الوطنية، منها “قائد السلام” التي غناها الفنان محمد عبده وكانت مهداة للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، و”تقطع يده” من غناء فنان العرب أيضًا وكانت مهداة للقوات المسلحة السعودية، و”يا الأخضر” المهداة لمنتخب المملكة من غناء جابر الكاسر.