الملك لبوتين: سنحاسب من تثبت إدانتهم في قضية خاشقجي وسينالون جزاءهم الرادع
استعرضا العلاقات المتميزة بين البلدين ومجالات التعاون

الملك لبوتين: سنحاسب من تثبت إدانتهم في قضية خاشقجي وسينالون جزاءهم الرادع

2018/10/25
الساعة 10:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين ومجالات التعاون والتنسيق القائمة بين المملكة وروسيا وفرص تطويرها.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الرئيس الروسي على ما تم اتخاذه من إجراءات وتحقيقات لكشف الحقائق كاملة في ملابسات مقتل المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله – ، وتصميم حكومة خادم الحرمين الشريفين أن يتم محاسبة من تثبت إدانتهم وأن ينالوا جزاءهم الرادع.
من جهته أعرب فخامة الرئيس بوتين عن ثقته في نزاهة الإجراءات التي اتخذتها المملكة وفي شفافية التحقيقات الجارية حالياً .


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