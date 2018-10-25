الملك لميركل: ما قام به المتورطون في جريمة خاشقجي لا يمثل مبادئ المملكة وقيمها
شدد على أن العدالة ستأخذ مجراها بشكل كامل وحازم وسينال من تثبت إدانتهم جزاءهم الرادع

الملك لميركل: ما قام به المتورطون في جريمة خاشقجي لا يمثل مبادئ المملكة وقيمها

2018/10/25
الساعة 10:02 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم مع دولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة أنجيلا ميركل.

وجرى خلال الاتصال بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.
كما أطلع الملك المفدى – أيده الله – المستشارة الألمانية على مستجدات التحقيق في مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، وأكد أن ما قام به المتورطون في هذه الجريمة لايمثل مبادئ المملكة وقيمها، مشددًا – رعاه الله – على أن العدالة ستأخذ مجراها بشكل كامل وحازم وسينال من تثبت إدانتهم جزائهم الرادع.
من جهتها أعربت المستشارة الألمانية عن أملها أن تؤدي التحقيقات الجارية حاليًا لكشف كافة الملابسات في هذه الواقعة.

 


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