الملك يأمر بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة

المواطن - الرياض

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة ، بناء على ما رأته اللجنة المالية برئاسة سمو ولي العهد.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أمر قبل أقل من عام بإعادة صرف البدلات والمزايا المالية التي يتقاضاها موظفو القطاع العام الحكومي إضافة لصرف العلاوة السنوية لرواتبهم بعد أن توقفت لمدة عام بناء على مارفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .بعد أن أقر مجلس الوزراء عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438هـ .