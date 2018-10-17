الملك يتسلم رسالة خطية من رئيس أنغولا

المواطن - واس

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية من الرئيس جواو لورينسو رئيس جمهورية أنغولا.

وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، وزير العلاقات الخارجية الأنغولي مانويل أوغستو، خلال استقبال الملك المفدى له في مكتبه بالديوان الملكي اليوم.

وحضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير أنغولا غير المقيم لدى المملكة الدكتور خوسيه دو ليموس.