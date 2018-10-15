الملك يرعى انطلاق مهرجان الجنادرية 33 وإندونيسيا ضيفة الشرف

المواطن - واس

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حفل انطلاق المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33″، يوم الاثنين 24 / 4 / 1440هـ الموافق 31 / 12 / 2018م، الذي ستكون فيه جمهورية إندونيسيا، الدولة ضيف شرف المهرجان لهذه الدورة.

ورفع صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله ــ على هذه الرعاية السنوية الكريمة، وعدها مصدر فخر واعتزاز لمنسوبي وزارة الحرس الوطني ولجميع العاملين بالمهرجان والمشاركين فيه كافة.

وثمن سموه المتابعة الكريمة والدائمة منه – رعاه الله – للمهرجان منذ انطلاقته، وبالدعم الكبير لمسيرة الثقافة والتراث والإبداع في المملكة.

ونوه بالدعم الكبير والاهتمام المتواصل الذي يحظى به المهرجان من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حتى بات ضمن أهم المكتسبات الوطنية في هذا العهد الزاهر.

وأوضح سمو وزير الحرس الوطني أن مهرجان هذا العام يتضمن الكثير من الفعاليات، ويتضمن برنامجه الثقافي على محاضرات وندوات وأمسيات وأنشطة ثقافية متعددة في شتى الجوانب الإبداعية، وسيقدم للزوار في مقر المهرجان بالجنادرية فعاليات تراثية منوعة، وأخرى تبرز الوجه الحضاري للمملكة، والتقدم الذي تشهده في مختلف المجالات، بالإضافة لما سيعرض في أجنحة ومقرات إمارات المناطق ومؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص.