الملك يهنئ برهم صالح بانتخابه رئيساً جديداً لـ العراق

المواطن - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم بفخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، هنأه فيه بنيل ثقة الشعب العراقي الشقيق بانتخابه رئيساً جديداً للجمهورية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته لفخامته بالتوفيق وللشعب العراقي بالتقدم والنماء، مؤكدا – حفظه الله – عمق العلاقات الأخوية بين المملكة والعراق.

من جانبه، عبر فخامة الرئيس العراقي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة ومشاعره الاخوية النبيلة، مشدداً على حرصه على تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.