المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي شمال العراق

المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي شمال العراق

2018/10/23
الساعة 3:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لانفجار سيارة ملغومة بالقرب من بلدة القيارة شمال العراق، وما نتج عنه من سقوط عشرات من القتلى والجرحى.
وقدم المصدر، العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق، مع تمنياته الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً في الوقت نفسه وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد كافة مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.


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