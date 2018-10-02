المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الانتحاري على تجمع انتخابي بأفغانستان

المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الانتحاري على تجمع انتخابي بأفغانستان

2018/10/02
الساعة 8:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعاً انتخابياً في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان ، وأسفر عن سقوط عشرات من القتلى والجرحى.
وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.


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