المملكة تلجم إيران بالأمم المتحدة: نظام دأب على نشر الفوضى والدمار

المواطن - الرياض

أكدت المملكة أن التصريحات والاتهامات من قبل طهران، تأتي من نظام لا يجد أمامه إلا الكذب والتدليس وإلقاء اللوم على الدول الأخرى لتغطية عيوبه وفشله في تحقيق طموحات وتطلعات شعبه.

وأيدت المملكة ما قام به وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في ممارسته لحقه في الرد، وشددت رئيسة أعمال الجمعية العامة بوفد المملكة الدائم في الأمم المتحدة، عبير دانش، في المناقشة العامة للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة على أن انتهاكات إيران جعلتها تحت طائلة العقوبات الدولية.

وقالت دانش: إن النظام الإيراني دأب على نشر الفوضى والدمار والطائفية والتطرف، فميليشيات الحوثي الإيرانية وبدعم من إيران تواصل إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية المنشأ والصنع تجاه المدن السعودية، وهذه حقيقة لا زيف فيها، حيث بلغ عددها 199، بالإضافة إلى أنشطتها المزعزعة لأمن وسلامة الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر.

وأكدت أن المملكة كانت ولا زالت ملتزمة تجاه الحل السياسي في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216).

ونصحت المملكة النظام الإيراني بسلك نهج جديد والتصرف كدولة مسؤولة، تسعى لرفاهية واستقرار شعبها، بدلًا من إهدار مقدرات الشعب في دعم الجماعات الإرهابية والطائفية والتطرف، وأن يتعامل النظام الإيراني بمبدأ حسن الجوار.