المملكة خطٌّ أحمر!

بقلم : محمد آل حلل

جميعُ ما يُشاهد من هجومٍ ضد المملكة وتجييشٍ عملت عليهِ دولٌ معادية لمملكة السَّلام ولموطن يحملُ الودَّ ويمدُّ يدَ العونِ لجميع العالم وهذا ما تعده الدّول المجاورة لربوع المملكة، وإن ما يحدث الآن في قناة الجزيرة يعد سقوطًا أخلاقيًّا ودناسةً لا مثيلَ لها، فلم نرَ إلا شائعات خدَّاعة وتقارير خبيثة تُبرهن للعالم مدى مكر هذه القناة التي تعدُّ أداةً كُبرى لتحقيق أهداف نظام (الحمدين).

منَّ اللهُ على المملكة بجهابذة وجبابرةٍ وعلماء واقتصاديين وسياسيين وعقلاء يفقهونَ ما تعمله قناة الجزيرة من قُبحٍ وما تؤجِّجُه الفئاتُ الضَّالة من بجاحةٍ أظهرت عملَ هذا التأجيج الهزيل من نوعِهِ، وإن الحقيقة التي يجهلها أعداء المملكة مدى مكانتها لدى شعبها ومدى ولائهم لقيادتها الرشيدة ومدى إدراك موقعها الإسلامي وقوتها الاقتصادية.

أخيرًا أود أن أشير إلى النجاحاتِ المُحقَّقةِ للمملكةِ سبَّبتْ هوسًا لحُسَّادِها الذين يقفون خلف قناة الجزيرة تحديدًا ولكن لن يزيدنا ذلك إلا إصرارًا لمواصلة رفع قيمة التنمية الاقتصاديّة والعمل على جعلها وجهة سياحيّة والتطلع لتحقيق إنجازات كُبرى وضعتها رؤية 2030.