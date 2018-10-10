المنتخب الأرجنتيني يُنهي استعداداته لمباراة العراق

المواطن - مروة نبيل

أنهى المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، بقيادة ليونيل سكالوني، مساء اليوم الأربعاء، استعداداته لمباراة العراق، في افتتاح بطولة سوبر كلاسيكو.

وخاض المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، مرانه الرئيسي، مساء اليوم، في نادي الهلال، وطبق سكالوني الخطة المتوقع تنفيذها في مباراة العراق.

ونشر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمران التانغو الرئيسي اليوم، وأكد استعداد اللاعبين لمباراة العراق الودية.

وستنطلق منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، والتي تدخل ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يوم غد الخميس، بمشاركة منتخبات السعودية، الأرجنتين، البرازيل والعراق.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم نظيره العراقي، يوم الخميس، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ويواجه البرازيل، يوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر، في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.