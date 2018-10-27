المنتخب السعودي الشاب يُكرم لاعب طاجيكستان

المواطن - مروة نبيل

في لفتة طيبة، كرمت بعثة المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لاعب طاجيكستان، فوزيلوف زيوفودين، اليوم السبت، بعد تعرضه لإصابة قوية في بطولة كأس آسيا 2018 المُقامة حاليًّا في إندونيسيا.

وتعرض لاعب منتخب طاجيكستان، فوزيلوف زيوفودين، لكسر مضاعف خلال مباراة ماليزيا في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2018، ليغيب عن مواجهة الأخضر الأخيرة.

وكان الأخضر الشاب قد نجح في تحويل تأخره بهدف نظيف أمام طاجيكستان في الشوط الأول إلى فوز بثلاثية في الشوط الثاني، ليتأهل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2018.

ويواجه المنتخب السعودي تحت 19 عامًا نظيره الأسترالي وصيف المجموعة الثالثة في الدور ربع نهائي من بطولة كأس آسيا 2018، فيما يلعب منتخب طاجيكستان الذي تأهل بعد احتلاله المركز الثاني مع كوريا الجنوبية، وستُقام المباراتان بعد غد الاثنين.