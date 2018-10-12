المنتخب السعودي .. يُجهز لدغاته المفاجئة لراقصي السامبا

المواطن - محمد سمعه

سيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة غاية في القوة، رغم أنها تحمل الإطار الودي، أمام المنتخب البرازيلي بعد ساعتين من الآن ضمن مباريات البطولة الرباعية.

ويذكر أن المنتخب السعودي، بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، سيسعى بكل قوة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البرازيلي بطل العالم سابقًا في خمس مناسبات.

وسيعتمد المدرب خوان بيتزي على محاولة الاحتفاظ بالكرة أطول فترة ممكنة بجانب الهجوم المباغت والتأمين الدفاعي بشكل جيد لضمان تحقيق المنتخب السعودي نتيجة إيجابية.

كما أن المنتخب السعودي سيركز بكل قوة على خنق مفاتيح لعب المنتخب البرازيلي والمتمثلة في النجم نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ومواطنه روبيرتو فيرمينيو نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

ويأمل المنتخب السعودي في أن يتعادل بأي نتيجة أو يحقق الفوز، خاصة أن تألق الأخضر سابقًا أمام المنتخب الأرجنتيني في مباراة ودية جمعت بين الفريقين في عام 2012 سيكون سلاحًا لدى المنتخب السعودي عند مواجهة منتخب البرازيل اليوم.

كما أن المنتخب السعودي وفي حال حقق نتيجة إيجابية فهذا سيرفع من أسهمه وسيُطمئن الجمهور بنسبة كبيرة على حال الأخضر قبل السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا مطلع العام المقبل.

وسينطلق المنتخب السعودي بداية من مباراة البرازيل اليوم، وذلك من أجل محو الصورة السلبية والتي ظهر بها في كأس العالم في روسيا، حيث ودع المنتخب السعودي البطولة من الدور الأول وخسر مباراتين وفاز في لقاء وحيد فقط كان ضد المنتخب المصري.

سبق للمنتخب البرازيلي أن تقابل مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم للقارات في عام 1999، وكانت المباراة انتهت وقتها بفوز المنتخب البرازيلي بثمانية أهداف مقابل هدفين.

تعادل المنتخب السعودي في آخر مباراة ودية دولية له، ضد منتخب بوليفيا بنتيجة هدفين لكل فريق في لقاء أقيم في شهر سبتمبر الماضي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.