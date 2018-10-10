المنتخب العراقي يختتم استعداداته لافتتاح سوبر كلاسيكو

المواطن - مروة نبيل

أنهى المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، بقيادة السلوفيني سريتشكو كاتانيتس، استعداداته لمواجهة الأرجنتين في افتتاح بطولة سوبر كلاسيكو.

وخاض المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، مرانه الرئيسي، مساء اليوم الأربعاء، وصحح كاتانيتس بعض الأخطاء التي يقع فيها اللاعبين، كما طبق الخطة المتوقع تنفيذها في مباراة الأرجنتين.

ويأمل المدرب السلوفيني كاتانيتس الظهور بمستوى جيد في مباراة الأرجنتين، وتحقيق نتيجة إيجابية، لمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل المشاركة في بطولة آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات.

ومن المُقرر أن تنطلق منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، والتي تدخل ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يوم غد الخميس، بمشاركة منتخبات السعودية، الأرجنتين، البرازيل والعراق.

ويبدأ المنتخب العراقي الأول لكرة القدم مشواره في بطولة سوبر كلاسيكو بمواجهة الأرجنتين، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ثم يلعب مع السعودية، يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر، على إستاد جامعة الملك سعود.