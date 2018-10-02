المهمة كانت انتحارية

المواطن - محمد سمعه

فشل المدرب بندر باصريح، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في قيادة العميد لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة الماضية بعد إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد قرر إقالة المدرب رامون دياز بعد الخسارة من نادي القادسية بثلاثية دون رد، في الجولة الثانية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وكان بندر باصريح أكد في تصريحاته الأولى قبل مواجهة التعاون في الجولة الثالثة من بطولة الدوري أنه سيجتهد من أجل تحسين نتائج الاتحاد، لكن سوء الحظ واجه الفريق الأول وجعله يفقد طعم الانتصارات في الفترة الأخيرة.

وبلا شك فإن تعيين بندر باصريح في المهمة كان بمثابة مهمة انتحارية، خاصة أن العامل النفسي للاعبي الاتحاد سيئ للغاية بسبب الفشل في تحقيق الفوز خلال آخر ست مباريات.

وبدأت معاناة الاتحاد منذ انطلاق مباراته أمام نادي الهلال في بطولة كأس السوبر السعودي، حيث خسر العميد المباراة بنتيجة هدفين لهدف.

ثم عانى الاتحاد في الدوري وخسر من نادي الشباب والقادسية والتعاون وتعادل مع نادي الوحدة، واستمرت المعاناة عربيًّا حيث تعادل العميد مع نادي الوصل الإماراتي في لقاء الذهاب والإياب، ولكن الوصل تأهل إلى دور ثمن النهائي مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وعُين المدرب الكرواتي سلافين بيليتش لتدريب الفريق الأول للاتحاد، حيث من المرتقب أن يتولى المهمة قريبًا.