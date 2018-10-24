“المواطن” توثق المواجهة بين القطاع العام والخاص في مبادرة مستقبل الاستثمار

المواطن - الرياض - تصوير: أثير الحربي

انطلقت قبل قليل الجلسة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار، في الرياض.

وناقشت الجلسة الثالثة التي وثقتها عدسة “المواطن” تساؤل “القطاع العام في مواجهة القطاع الخاص من سيهيمن مستقبلاً؟ الأسهم الخاصة أم الأسواق العامة”؟

وناقشت الجلسة الثانية من مبادرة مستقبل الاستثمار، صباح اليوم الأربعاء، الآفاق الاقتصادية وهل بمقدورنا توقع مستقبل الأسواق المالية العالمية؟

وقال سامر عساف، الرئيس التنفيذي لشركة HSBC للخدمات المصرفية العالمية، “نتوقع نمواً أقل في الأسواق العالمية في عام 2019 بالمقارنة بالعام الحالي”.

وأضاف أن عدداً من الدول ستتأثر اقتصادياً في عام 2019 منها البرازيل والهند.

ومن جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر أن المملكة ثامن أكبر دولة إنفاقاً على التعليم.

وتابع في الجلسة أن السعودية لديها موقع استراتيجي في العالم يربط 3 قارات، كما أن المستثمر يستطيع بدء تجارته في المملكة خلال ٢٤ ساعة فقط.

كما ناقش الرؤساء التنفيذيون العالميون، صباح اليوم الأربعاء، دعم الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار.

وكان منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار قد استأنف أولى جلساته اليوم بعنوان “بيئة أفضل للأعمال التجارية”.