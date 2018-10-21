الموافقة على تنظيم منطقة لوجستية متكاملة في أرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض

المواطن - الرياض

رفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور الأمر الملكي بالموافقة على تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في أرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأكد معاليه أن هذا الحدث يجسد بكل وضوح اهتمام القيادة الرشيدة بقطاعات الدولة بشكل عام، وبمطارات المملكة بشكل خاص، وأشار معاليه إلى أن بموجب التنظيم الذي أُصدر سيتم إنشاء منطقة خاصة لوجستية متكاملة، يكون موقعها في أرض مطار الملك خالد في الرياض.

وقال معاليه ” المنطقة اللوجستية ستساهم في جذب كبرى الشركات العالمية إلى المملكة، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المتميز للمملكة كمحور ربط بين القارات، وهو ما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، التي تتوافق مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030 حيث يلتقي توجه الهيئة وأهدافها مع هذه الرؤية الرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني، والاتجاه نحو تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية وجذب واستقطاب أهم الشركات العالمية، الأمر الذي يسهم في تحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

وأوضح التميمي، أن إنشاء المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة يعد تأكيداً على التحول المتسارع في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وتعزيز مكانتها كبيئة جاذبة للاستثمار والفرص المتاحة في كافة القطاعات، وبحسب الأمر الملكي الكريم ستتولى الهيئة العامة للطيران المدني مهام جهة الاختصاص لتأسيس وتشغيل المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، في حين ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية في المنطقة.

ونوّه رئيس هيئة الطيران المدني، بالدعم الذي يحظى به قطاع الطيران المدني من حكومة خادم الحرمين الشريفين، كونه المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد الوطني، وتأثيره الكبير في تحقيق التنمية المستدامة، علاوة على ما يعول عليه من مساهمة رئيسة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وفق أحدث المعايير العالمية، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية عالمياً كدولة مؤثرة في صناعة الطيران المدني الدولي.