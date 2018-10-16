الموت يغيب بول ألين .. الملياردير العبقري مؤسس مايكروسوفت

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غيب الموت أمس، بول ألين أحد عباقرة العالم وأحد أغنى الأغنياء والذي شارك بيل غيتس في تأسيس شركة مايكروسوفت العملاقة.

بول ألين الذي توفي اليوم عن عمر ناهز الـ65 عامًا بسبب سرطان الغدد الليمفاوية هو واحد من بين أصحاب نسبة الذكاء المرتفعة والتي بلغت نسبتها 170 كما قدرت مجلة فوربس في قائمتها لأثرياء العالم في 2018 أنه يحتل المركز 44 بثروة قدرها 20.5 مليار دولار.

والمعروف أن بول غاردنر ألين Paul Allen ولد في 21 يناير، 1953، وهو رجل أعمال أمريكي، قام بإنشاء شركة مايكروسوفت بالمشاركة مع بيل غيتس، وهو مؤسس ورئيس شركة فولكان، وهي شركة خاصة لإدارة الأصول، ورئيس مجلس إدارة شركة شارتر للاتصالات، ولديه محافظ استثمار بعدة مليارات في شركات عقارية وإعلامية وأكثر من 40 شركة تقنية كما يمتلك ثلاثة فرق رياضية وهي سياتل سي هوكس وبورتلاند ترايل بلايزرز وسياتل سوندرز.

في نوفمبر 2009 أعلنت جودي ألين شقيقة بول ألين ورئيسة شركة فولكان، إصابة بول بورم سرطاني في الغدد الليمفاوية وعولج منه لكن المرض عاوده بعد عدة سنوات وكان هو سبب وفاته.

وقال ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت في بيان ”إسهامات بول ألين لشركتنا وصناعتنا ومجتمعنا لا غنى عنها. لقد صنع وهو مؤسس مشارك لمايكروسوفت بأسلوبه الهادئ المثابر منتجات سحرية وخبرات وأنشأ مؤسسات ومن خلال ذلك غير العالم“.

فيما قالت شركة فولكان التي يملكها في بيان ”نشيع اليوم رئيسنا وأستاذنا وصديقنا الذي كانت سنواته الخمس والستون قصيرة للغاية ونقر بشرف العمل إلى جانب شخص حولت حياته العالم“.