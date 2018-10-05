الميليشيات الإرهابية تمنع تقديم المساعدات لأطفال اليمن

المواطن - واس

أعرب مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن عن قلقه الشديد بخصوص قرار اليونيسيف عن تعليق عمليات المساعدات الإنسانية للأطفال في اليمن.

وقال المركز:” إن القرار اتخذ بعد معلومات عن منع الميليشيات الحوثية لمنظمة “لليونيسيف” من إنشاء مركز اتصال في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران”.

وأكد بأن الإجراء المتخذ يأتي لضمان الشفافية في الإشراف على عمليات توزيع المساعدات ومراقبتها لمنع الفساد المنظم من قبل الميليشيات الحوثية.

كما أدان المركز الميليشيات الحوثية الإرهابية لقيامها بعرقلة سير العمليات الإنسانية للأطفال في اليمن وخصوصًا المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

ودعا السفير السعودي لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة باليمن محمد آل جابر منظمة “اليونيسيف” للاجتماع بالمركز لمناقشة فرصة تنسيق إنشاء مركز اتصال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية اليمنية، وكذلك بحث سبل التعاون بما يسهم في تخفيف معاناة الأشقاء في اليمن وخاصة الحالات الإنسانية والأطفال.