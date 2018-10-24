النادي الأهلي ضد الفتح .. 18 مباراة وتفوق كاسح للراقي

المواطن - مروة نبيل

يستضيف النادي الأهلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب النادي الأهلي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح 18 مرة من قبل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الراقي الذي تمكن من الفوز في 11 مواجهة، وهُزم في 3 لقاءات، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

وشهدت مباريات النادي الأهلي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في بطولة الدوري السعودي للمحترفين تسجيل 59 هدفًا، 41 هدفًا لصالح الراقي، فيما نجح النموذجي في تسجيل 18 هدفًا.

وتمكن النادي الأهلي من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في لقاء والهزيمة في آخر، فيما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في الفوز بمواجهتين، والخسارة في 3 لقاءات، وتعادل مرة واحدة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وقبل مباراة الجولة السابعة، يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، ويأمل استغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة توازنه بعد الخسارة الثقيلة أمام الاتفاق.

فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السابع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي للتقدم في المسابقة المحلية.