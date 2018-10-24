النادي الأهلي يسعى لغسل أحزان السداسية أمام الفتح

المواطن - مروة نبيل

يسعى النادي الأهلي لغسل أحزان سداسية الاتفاق خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرض النادي الأهلي لهزيمة ثقيلة بسداسية مقابل هدفين أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الجولة الماضية، ليتراجع الراقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.

وحرص رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد النفيعي على الاجتماع مع المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي، لمناقشة السلبيات التي ظهرت في مباراة الاتفاق، وتجديد ثقته في الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

ويأمل غويدي أن يُحقق النادي الأهلي الفوز في مباراة الغد أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، لاستعادة نغمة الانتصارات سريعًا، ومصالحة الجماهير بعد الخسارة الثقيلة في الجولة السادسة.

ويطمح المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحفيز لاعبي النادي الأهلي ودعمهم لحصد نقاط مباراة الفتح الثلاث، قبل مباراة الراقي الهامة أمام وفاق سطيف الجزائري، في ذهاب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال.