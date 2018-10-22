النصر الاقوي تاثيرا في اسيا .. النصراويون بنبرة ثقة: لا عجب وأمر طبيعي

المواطن - محمد سمعه

احتفل جمهور نادي النصر، عبر موقع تويتر، بحصول العالمي على المركز الأول في قائمة أفضل عشرة أندية آسيوية تفاعلًا وتأثيرًا من قبل جماهيرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال عبدالله بن زنان مدير المركز الإعلامي بنادي النصر على تويتر: لا عجب ولا غرابة، فمن يمتلك مثل هذا الجمهور الوفي وهؤلاء اللاعبين الأبطال ورئيس كالشامخ الأستاذ سعود آل سويلم فمن الطبيعي أن يكون النصر الأكثر تأثيرًا في آسيا.

واحتفل الجمهور النصراوي عبر تويتر بالمركز الأول حيث قال FAHD: تم الإعلان عن أن نادي النصر هو أكثر الأندية الآسيوية تأثيرًا على تويتر.

بينما قال عبدالله الجهني أبو عمار: النصر الأقوى تأثيرًا في آسيا هذا يُثبت أن شعبية النصر جارفة وإنه صاحب الجماهيرية الأولى في آسيا.

يذكر أن نادي النصر يُقدم أداء طيب في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الأول في المسابقة برصيد 18 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

وعاد اللاعب أحمد موسى إلى مدينة الرياض اليوم، حيث دخل في تدريبات العالمي استعدادًا للمباريات المقبلة، وكان موسى غاب عن مباراة النصر والباطن في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب مرض والدته.

سيواجه النصر فريق الفيحاء في الجولة السابعة من مسابقة الدوري يوم الجمعة المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.