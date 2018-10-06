النصر بعيد عن العشب الأخضر 4 أيام

المواطن - محمد سمعه

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو، إراحة لاعبي الفريق لمدة أربعة أيام.

ومن المنتظر أن يعود الفريق الأول لنادي النصر للتدريبات مساء الأربعاء المقبل.

وكان النصر تألق بالأمس ونجح في الفوز على نادي الحزم بخماسية مقابل هدف في الجولة الخامسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر نادي النصر حاليًّا بطولة الدوري برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

حقق النصر الانتصار في أول خمس جولات من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أظهر العالمي رغبته القوية في المنافسة على لقب الدوري منذ انطلاق المسابقة.