النصر .. لعب بمهارة ونال الصدارة بجدارة

المواطن - محمد سمعه

لايزال نادي النصر يُمتع بقوة ويعزف أحلى ألحان الانتصارات وتحقيق النتائج الطيبة بعد مرور خمس جولات على كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويذكر أن النصر كان نجح في الفوز على نادي الحزم بخماسية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

وقدم فريق النصر مباراة أكثر من رائعة هجوميًا ودفاعيًا، حيث ظهر مجهود المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو مع الفريق النصراوي، مع توظيفه الصحيح للاعبين.

وبعد فوز النصر بخماسية، بفضل تواجد اللاعب النيجيري أحمد موسى والنجم المغربي نور الدين مرابط، فتميز أداء العالمي خلال الخمس مباريات في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالضغط الهجومي والغزارة التهديفية.

سجل النصر بعد مرور 5 جولات 13 هدفًا، واهتزت شباكه فقط بثلاثة أهداف، ليكون أقوى فريق هجوميًا في الفترة الحالية في بطولة الدوري السعودي.

وإذا استمر النصر على هذا الأداء القوي، فمن الممكن رؤية العالمي وهو متوجًا بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والغائب عنه منذ موسم 2014-2015.

وكانت جماهير النصر افتقدت في الفترة الماضية وبالتحديد في موسم 2017-2018 للأداء الجمالي مع عدم التركيز أثناء التعاقد مع الصفقات القوية، ليأتي الموسم الحالي لتفكر إدارة سعود آل سويلم في استقطاب الصفقات النارية والقوية والتي يحتاجها الفريق.

وتُعد الميزة الأفضل للمدرب كارينيو مع فريق النصر بالموسم الحالي، هى إعطائه الفرصة المناسبة لجميع اللاعبين للمشاركة في تقديم نتائج طيبة مع النصر.

وسجل النجم النيجيري أحمد موسى حتى الآن أربعة أهداف مع نادي النصر، في بطولة الدوري ليتساوى مع الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم نادي الهلال.

سيواجه النصر في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريق الباطن يوم التاسع عشر من شهر أكتوبر المقبل.

تأهل النصر إلى دور ثمن النهائي في البطولة العربية على حساب نادي الجزيرة الإماراتي.