النصر .. والفوز الرابع على التوالي أمام الحزم

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الحزم، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الحزم 6 مرات من قبل في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح العالمي في الفوز بـ4 مباريات، وهُزم في لقاء وتعادل في آخر.

ويسعى النصر لتحقيق فوزه الرابع على التوالي على الحزم اليوم، حيث تغلب العالمي عليه في آخر 3 مواجهات، والتي كان آخرها في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2010/ 2011، والذي شهد هبوط الحزم إلى دوري الدرجة الأولى قبل العودة هذا الموسم.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز للغاية في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية، وقدم أداءً مميزًا.

ويُنافس الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، فيما يقع الحزم في المركز التاسع بـ5 نقاط.