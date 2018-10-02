النصر يتدرب تحت أنظار نائب الرئيس

المواطن - محمد سمعه

حرص عبدالعزيز الجليل، نائب رئيس النصر، على حضور تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، التي أقيمت اليوم استعدادًا لمواجهة نادي الحزم في الدوري يوم الجمعة المقبل.

وركز المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو الجوانب اللياقية المتنوعة باستخدام الكرة.

وبعد ذلك اتجه المدرب كارينيو إلى تقسيم اللاعبين إلى أربع مجموعات أجرى لهم تدريبات تكتيكية في مساحات مختلفة.

وتم تقسيم اللاعبين بعد ذلك إلى مجموعتين أجرى لهم مناورة اختتم بها تدريب الفريق اليوم.

يذكر أن نادي النصر يُقدم نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة، سواء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو في البطولة العربية، حيث تأهل العالمي لدور ثمن النهائي بالبطولة العربية بعد إقصاء فريق الجزيرة الإماراتي.