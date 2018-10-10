النصر يستأنف تدريباته

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود؛ استعدادًا لمباراة الباطن في الجولة السادسة، المُقرر إقامتها يوم 19 من شهر أكتوبر الجاري.

وكان الجهاز الفني، بقيادة الأوروغوياني دانييل كارينيو، قد منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر راحة لمدة أربعة أيام، بعد مباراة الحزم في الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

والتقى كارينيو باللاعبين قبل بداية التدريبات الجماعية، حيث أوضح لهم برنامج العالمي خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ثم انطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة.

وأجرى كارينيو تدريبات تكتيكية مختلفة من خلال مناورة تعتمد على اللعب من لمسة ولمستين في مساحات محددة، واختتم مران اليوم بالجري على كامل الملعب.

ويغيب عن تدريبات النصر، الثلاثي عمر هوساوي، يحيى الشهري وعبدالعزيز الجبرين؛ لانضمامهم إلى المنتخب السعودي الأول، ويتواجد الثنائي صالح الوحيمد وزيد البواردي مع الأخضر الأولمبي، فيما يضم منتخب الشباب فراس البريكان.

كما يغيب عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الرباعي المحترف الأسترالي برادلي جونز، البيروفي كريستيان راموس، المغربي نور الدين مرابط، والنيجيري أحمد موسى؛ لتواجدهم مع منتخبات بلادهم.