النصر يصل حفر الباطن

المواطن - مروة نبيل

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الجمعة، إلى حفر الباطن عبر طائرة خاصة، استعدادًا لمباراة الفريقين في الجولة السادسة.

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى حفر الباطن قبل ساعات من مباراته أمام الفريق السماوي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره الباطن، مساء اليوم الجمعة، حيث يأمل العالمي مواصلة انطلاقته المميزة بتحقيق فوزه السادس على التوالي، فيما يسعى الفريق السماوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف نقاط المباراة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.