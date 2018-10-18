النصر يفقد مرابط وأحمد موسى ضد الباطن

المواطن - طارق سعد

وصل في ساعة متأخرة من فجر اليوم إلى الرياض، المغربي نور الدين مرابط بعد فراغه من تمثيل منتخبه في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، على أن يلتحق مرابط بتدريب فريقه مساء اليوم قبل السفر إلى مطار القيصومة لخوض لقاء الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً الجمعة.

وسيجد كارينبو صعوبة بالغة في إشراك مرابط أساسياً غداً للحاقه بحصة تدريبية واحدة مع فريقه، حيث من المتوقع أن يدفع كارينيو بيحيى الشهري أساسياً على أن يكون مرابط في دكة البدلاء.

وفي السياق ذاته، لم يغادر النيجيري أحمد موسى بلاده حتى الآن متوجهاً إلى الرياض بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده ضد ليبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وبات مؤكداً غياب النيجيري عن لقاء فريقه النصر ضد الباطن.