النصر يُلامس العشب الأخضر الأربعاء

المواطن - محمد سمعه

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني جوزيه كارينيو، غدًا، للتدريبات بعد انتهاء إجازة الفريق الأول والتي كانت مدتها أربعة أيام.

وكان المدرب كارينيو قرر إراحة لاعبي النصر لمدة أربعة أيام بعد الفوز على فريق الحزم بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وسيتدرب نادي النصر بدون لاعبيه الدوليين والمتواجدين حاليًّا في معسكر المنتخب السعودي الأول بالرياض، والذي يستعد للمشاركة في البطولة الرباعية الودية والتي تنطلق بداية من الخميس المقبل حتى الثلاثاء القادم.

ويذكر أن نادي النصر يتواجد حاليًّا في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة من الفوز في خمس مباريات.

يسعى النصر في الموسم الحالي إلى تحقيق طموحات وتطلعات جماهيره بحصد لقب الدوري ومحاولة الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين.