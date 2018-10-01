النفط يتجاوز 82.89 دولار للبرميل ويحوم حول أعلى سعر له منذ 2014

المواطن - متابعة

ارتفع خام القياس العالمي اليوم 16 سنتا ليصل إلى 82.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:52 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أعلى مستوى في نحو أربع سنوات عند 83.32 دولار.

وزاد الخام الأمريكي الخفيف أربعة سنتات مسجلا 73.29 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بفعل قرب تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران الشهر المقبل.

وارتفع الدولار الأمريكي مدعومًا بزيادة أسعار النفط العالمية.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع الأسعار في الفترة اللاحقة حيث زاد الإقبال على الخيارات التي تعطي لأصحابها حق شراء خام برنت مقابل 90 دولارا للبرميل بنهاية أكتوبر الجاري.