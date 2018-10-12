النفط يقفز أكثر من 1% بعد هبوط ليومين

المواطن - متابعة

قفزت أسعار النفط واحدا بالمائة يوم الجمعة متعافية من هبوط استمر على مدى يومين بدعم من ارتفاع واردات الصين من الخام، لكن الأسعار ما زالت تتجه إلى أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 سنت، أو ما يعادل 1.3 بالمائة، إلى 81.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:37 بتوقيت جرينتش. وتراجع العقد 3.4 بالمائة يوم الخميس بعد هبوط حاد في أسواق الأسهم وإشارات على أن المخاوف بشأن الإمدادات مبالغ فيها.

ولا يزال برنت على مسار الانخفاض 3.4 بالمائة هذا الأسبوع، في أكبر هبوط خلال نحو أربعة أشهر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 80 سنتا، أو ما يعادل 1.1 بالمائة، إلى 71.77 دولار للبرميل بعد أن هبطت ثلاثة بالمائة في الجلسة السابقة. والخام على مسار الانخفاض 3.5 بالمائة هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات جمارك يوم الجمعة أن واردات الصين اليومية من النفط الخام في سبتمبر أيلول بلغت أعلى مستوياتها منذ مايو .