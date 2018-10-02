النفيعي: الاتحاد لم يعد مُنافسًا.. وترتيب الدوري يشهد بذلك

المواطن - مروة نبيل

أيد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ماجد النفيعي، تصريحات عضو شرف الراقي، عبد الله الزهراني، بأن الاتحاد لم يعد مُنافسًا لفريقه، الأمر الذي أثار غضب جماهير العميد.

وأعاد ماجد النفيعي، تغريد تصريحات عضو الشرف الأهلاوي الداعم، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، والتي أكد من خلالها أن الاتحاد أصبح شيئًا من التاريخ، وأن الهلال والنصر هما المنافسان الحقيقيان هذا الموسم.

وعلق رئيس النادي الأهلي قائلًا: “الحقيقة يجب أن تقال .. ليس لنا منافس حاليًا سوى الهلال والنصر وترتيب الدوري يشهد بذلك، لم يعد الاتحاد منافسا هو شيء من التاريخ شكرًا أخوي عبدالله على وقفتك”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن الهلال والنصر متصدري المسابقة، فيما يتذيل الاتحاد الترتيب بنقطة واحدة.