النفيعي يتكفل بمكافآت لاعبي الأهلي حتى نهاية الموسم

المواطن - محمد سمعه

أعلن ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن أنه سيتكفل بكل المكافآت التي ينالها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في حال الفوز في المباريات حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز اليوم على حساب نادي الفيصلي بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بكرة القدم.

ويحتل الأهلي حاليًّا المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري السعودي بفارق نقطتين عن نادي النصر صاحب المركز الأول برصيد 15 نقطة.

نجح الأهلي في تحقيق الفوز في أربع مباريات متتالية بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعادل في مباراة واحدة فقط كانت في الجولة الأولى أمام نادي التعاون.