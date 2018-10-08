النقد تعلن مشروعًا أوليًا للقواعد المنظمة لوكلاء المصارف

المواطن - الرياض

طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، مشروع مسودة للقواعد المنظمة لوكلاء المصارف العاملة في المملكة، المقرر تطبيقه في إطار تعزيز الشمول المالي لكل فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، من خلال تسهيل وتنويع الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية والحصول عليها بجودة مناسبة.

ودعت ساما، العموم والمُهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع قبل تاريخ 10 / 11 / 2018م.

وتأتي الخطوة استنادًا إلى نظام مؤسسة النقد الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ 23 / 05 / 1377هــ والمعدل بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) بتاريخ 22 / 02 / 1386هـ.

وإشارةً إلى دور المؤسسة الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ومن منطلق تعزيز الشمول المالي في المملكة.

ولفتت ساما إلى أنها وضعت إطارًا تنظيميًا ورقابيًا لوكلاء المصارف وذلك للمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية؛ حيث تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية لأفراد المجتمع في المناطق النائية الذين لا يتعاملون مع المصارف والذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من الخدمات المصرفية.