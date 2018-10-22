النقد تُطلِق معارض متنقلة بالمدارس للتوعية بالعملة المعدنية

المواطن - واس

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بالتعاون مع وزارة التعليم، فعاليات الحملة التوعوية الخاصة بالتعريف بفئات الإصدار السادس من العملة المعدنية “#اعرف_قيمتها” عن طريق تنظيم معارض داخل عدد من مدارس البنين والبنات على مستوى مناطق المملكة، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب بقيمة العملة المعدنية بجميع فئاتها، والحثّ على استخدامها في التعاملات اليومية، والحرص على أخذ الباقي وعدم التفريط فيه، وذلك بغرض تشجيع ثقافة الادخار لدى النشء.

وتستهدف الحملة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة من خلال تنظيم معارض توعوية داخل المدارس تتضمن فقرات ترفيهية وتوعوية مُصممة خصيصًا للفئة العمرية المستهدفة، حيث بدأت قافلة حملة #اعرف_قيمتها المتنقلة مسيرتها في منتصف شهر أكتوبر 2018 من مدينة الرياض، وتجوب جميع مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة التعليم، والتي لم تأل جهدًا في تقديم العون، وتذليل الصعوبات لقافلة المعرض فـي جميع المناطق.

وتشمل فعاليات المعارض في المدارس توزيع حقيبة توعوية على الطلاب والطالبات أُعدت لهذا الغرض تحتوي على مطبوعات توعوية، وحصّالة، ومَحافظ جلدية لحفظ العملة المعدنية, وقد تم الحرص على انطلاق الفعاليات خلال الفصل الدراسي لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلاب والطالبات، والتركيز على توعية أبنائنا وبناتنا بقيمة العملات المعدنية، وأنها جزء رئيس لا يتجزأ من العملة الوطنية، والحث على تداولها واستخدامها في تعاملاتهم اليومية، وتأصيل ثقافة الادخار لديهم منذ الصغر.

وتأتي حملة “#اعرف_قيمتها” التي انطلقت في شهر يوليو الماضي ضمن الجهود التي تبذلها مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز ثقافة الوعي المالي والمعرفي لدى لمتداولين بالنقد بصفة عامة والعملة المعدنية بشكل خاص؛ بقيمة العملة الوطنية بجميع وحداتها، وتعزيز السلوك الإيجابي في التعامل مع فئات العملة المعدنية من أجزاء الريال،التشجيع على استخدامها، وتنمية ثقافة الادخار. وقد حرصت “ساما” على تنويع الوسائل المستخدمة في بث رسائل الحملة للوصول إلى أكبر شريحة من المتداولين بالنقد، وجمهور المستفيدين، كما تُعد الحملة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور ومتنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى كافة شرائح المجتمع.

وأكدت مؤسسة النقد أنه تَقَرَّر إحلال الريال المعدني بدلاً من الريال الورقي، مع الاستمرار في التعامل بالريال الورقي المتداول حاليًا حتى يتم سحبه من التداول تدريجيًا وفق خطة زمنية معدة لذلك، مبينة أن جميع فئات الإصدار السادس من العملة المعدنية متوافرة حاليًا في فروع مؤسسة النقد وفروع البنوك العاملة في المملكة، وفي حال عدم الحصول عليها يمكن التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع “ساما تهتم” على الإنترنت (هنا) أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666 .