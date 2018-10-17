النمر يحذر الشباب من إهمال ارتفاع الضغط: هذه عواقبه!

المواطن - الرياض

وجه ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور، خالد النمر نصيحة مهمة إلى الشباب، مشددًا على ضرورة عدم إهمال ارتفاع الضغط فهو من أهم أسباب جلطات القلب والدماغ.

وقال النمر: “إذا وجدت ضغطك أغلب وقت الراحة النفسية والجسدية ١٣٠ على ٨٠ أو أكثر فلا تتردد في زيارة أقرب طبيب”.

وأضاف النمر أن ارتفاع الضغط وعدم التحكم به لسنوات عديدة من أهم أسباب قصور الكلى وضعف عضلة القلب.